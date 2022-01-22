Эксперт о скором возвращении Крыма: Зеленскому "только мёд в речах лить"

Крымский политэксперт и депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его заявление о скором возвращении Донбасса и Крыма в состав Украины, сообщает РИА Новости.

"Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причём с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса", — сказал депутат.

По мнению Бальбека, в обещания украинского лидера не верят ни в Донбассе, ни на Украине. Политэксперт считает, что Зеленскому сложно чем-то похвастаться в политике и в экономике, поэтому остаётся "только мёд в речах лить".

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс и Крым скоро вернутся в состав Украины. Так, украинский лидер уверен, что в стране в ближайшее время провозгласят новый Акт объединения, который будут отмечать ежегодно.

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