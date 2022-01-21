Александр Лукашенко надел военное обмундирование и отправился на военный полигон в Брестской области. Военные настроения захватили и Белоруссию.
"Хочешь мира — готовься к войне" — данную мудрость реализует на деле президент Белоруссии.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Лукашенко провёл совещание в командном пункте. Александр Григорьевич попытался поднять боевой дух своей грозной речью, в которой затронул ситуацию на Украине.
"То, что происходит вдоль наших границ, мы хорошо видим. Есть такая поговорка: хочешь мира — готовься к войне. Жестокая, но мужская. Ни мы, ни русские не хотим войны. Но если нас будут не просто постоянно дёргать, а разворачивать против нас армии, угрожать и ставить на грань выживания санкциями, то мы ломанём так, что мало не покажется. С нами не надо связываться. Нас невозможно победить!"
Коронавирус тоже не может напугать лидера соседнего государства. Лукашенко заявил, что подхватил "омикрон", который стойко перенёс на ногах.
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