Лукашенко: границу с Украиной нужно защищать, её власть неадекватна

Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился, чтобы белорусско-украинскую границу взяли под особую защиту. Он заявил, что действия власти Украины могут быть непредсказуемыми и неадекватными.

Лукашенко сделал акцент на том, что Украиной управляет Запад, и под его влиянием руководство страны может принять совершенно неожиданные решения.

"С болью в сердце мы наблюдаем всё то, что творится на Украине. Её нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведёт порой себя непредсказуемо и неадекватно…Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, её надо надёжно защитить", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лукашенко сообщил, что Украина наращивает воинский контингент у границ Белоруссии. По его словам, Украина проводит спецоперацию "Полесье", в рамках неё в приграничную зону направлено до 10 тысяч военнослужащих.

Он указал также на сосредоточение у западных белорусских границ, на территории Польши и Прибалтики, свыше 30 тысяч военнослужащих.

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