Сенат США может упростить поставку оружия на Украину законом о ленд-лизе

В американский Сенат внесён проект закона о ленд-лизе для Украины.

Как ожидается, он упростит и ускорит процесс поставок оружия по ленд-лизу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа, республиканца Джона Корнина.

Отмечается, что в случае принятия документа будут устранены препятствия для предоставления Киеву военной техники, а также ускорится её доставка.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", — следует из сообщения пресс-службы.

В настоящее время президент США может предоставлять вооружение странам-союзникам во временное пользование. Как считают авторы законопроекта, касательно Украины эти полномочия непрактичны из-за бюрократических барьеров.

В случае одобрения документа в Сенате предлагают оставить ленд-лиз в силе до тех пор, пока Москва не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня марта 2021 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что военно-транспортные самолёты ВВС Британии уже в течение нескольких дней завозят вооружения на Украину. Выполнено не менее шести рейсов. При этом каждый из транспортников может нести более 77 тонн груза.

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