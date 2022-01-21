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Автор Екатерина Широкова

Байден счёл глупым вопрос про "шаги Путина"

Мир

На пресс-конференции с журналистами пула Белого дома, президент США Джо Байден резко отреагировал на вопрос журналистов о лидере России Владимире Путине.

Байден счёл глупым вопрос про "шаги Путина"

В конце мероприятия, журналистка телеканала Fox News обратилась к уходящему из зала Байдену с вопросом: "Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг, сэр?". Каков был контекст вопроса, точно непонятно, но лидера нации разозлил вопрос представительницы СМИ.

"До чего же глупый вопрос", — цитирует ответ Байдена РИА Новости.

Прокомментировал ли ещё как-то сложившеюся ситуацию президент США, не известно.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление американского лидера о том, что любое пересечение границ Украины российской стороной будет считаться полноценным вторжением. Байден подчеркнул, что за этим последуют немедленно новые экономические санкции. 

Впрочем, президент США подчеркнул, что его заявление касается не только прямых военных действий, но и кибератак, а также "зелёных человечков". 

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