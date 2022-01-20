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Автор Игорь Рябов

Байден: любое пересечение границы Украины войсками РФ будет считаться вторжением

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что США будут считать вторжением на Украину любое пересечение её границы российскими войсками, за что последуют экономические санкции.

Байден: любое пересечение границы Украины войсками РФ будет считаться вторжением

"Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", — сказал американский лидер. Его цитирует ТАСС.

Он пообещал дать на это "жёсткий экономический ответ" вместе с союзниками США.

По словам Байдена, Вашингтон также примет меры, если Москва будет предпринимать против Киева невоенные методы. Он пояснил, что имеет в виду.

"Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму… Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки", — отметил он.

После заявления Байдена президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter следующий пост:

"Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту, на которой два российских региона — Крым и Краснодарский край — включены в состав Украины.

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