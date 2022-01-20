Президент США Джо Байден заявил, что США будут считать вторжением на Украину любое пересечение её границы российскими войсками, за что последуют экономические санкции.
"Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", — сказал американский лидер. Его цитирует ТАСС.
Он пообещал дать на это "жёсткий экономический ответ" вместе с союзниками США.
По словам Байдена, Вашингтон также примет меры, если Москва будет предпринимать против Киева невоенные методы. Он пояснил, что имеет в виду.
"Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму… Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки", — отметил он.
После заявления Байдена президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter следующий пост:
"Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту, на которой два российских региона — Крым и Краснодарский край — включены в состав Украины.
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