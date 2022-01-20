Кулеба показал Блинкену карту с российскими регионами в составе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту, на которой два российских региона включены в состав Украины, сообщает агентство УНИАН.

Ранее Блинкен разместил на своей странице в Twitter фотографии с переговоров. Он написал, что ему было приятно встретиться с главой МИД Украины и подтвердить, что Вашингтон поддерживает Киев.

"Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины", — отметил госсекретарь США.

На одной из опубликованных фотографий видно, что Кулеба показывает Блинкену карту Украины, на которой частью страны являются три два российских региона — Крым и Краснодарский край, а также Таганрог (Ростовская область) и территории современной Польши.

В среду, 19 января госсекретарь США прибыл на Украину в рамках рабочего визита. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его, что ничего касательно Украины не будет происходить без Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, Украина и США объединили свои усилия, чтобы разработать комплекс мер по сдерживанию России "от дальнейшей агрессии".

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