Военный эксперт Коротченко назвал цель кражи тел погибших террористов в Алма-Ате

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, почему иностранные боевики, принимавшие участие в массовых беспорядках в Казахстане, забирали тел погибших соратников из моргов в Алма-Ате.

По мнению эксперта, исламские террористы, попытавшиеся совершить государственный переворот в Казахстане, забирали тела своих погибших соратников, чтобы не дать казахстанским правоохранителям опознать их и понять, кто их послал.

"Собственно, для того, чтобы эти люди не были опознаны, каким-то образом установлены [их личности] и то, откуда они были задействованы", — сказал Коротченко в беседе с Телеканалом "360".

Ранее официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек подтвердила информацию о том, что на территории города происходили тайные захоронения, чтобы "затруднить идентификацию участников беспорядков".

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что многие вооружённые участники массовых беспорядков не говорили ни на казахском, ни на русском языках, а изъяснялись на "других азиатских языках". Министр не уточнил, какие именно азиатские языки он имеет в виду. Он добавил, что многие участники беспорядков действовали как "исламистские радикалы". В частности, они обезглавили двух полицейских и забрали из моргов 41 тело.

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