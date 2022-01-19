МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что многие вооруженные участники массовых беспорядков не говорили ни на казахском, ни на русском языках. Нападающие изъяснялись на "других азиатских языках", отметил министр, ссылаясь на своих друзей, послов и врачей.

В Казахстане во время беспорядков, охвативших страну в первые дни после нового года, действовали исламистские радикальные группы, отметил Тлеуберди. Он рассказал, что его друзья, послы и врачи звонили ему и сообщали, что вооружённые нападающие не говорили ни на казахском, ни на русском языках.

"То есть они говорили на других азиатских языках", — подчеркнул министр. Его цитирует РИА Новости.

Тлеуберди не уточнил, какие именно азиатские языки он имеет в виду. Он добавил, что многие участники беспорядков действовали, как "исламистские радикалы". В частности, они обезглавили двух полицейских и забрали из моргов 41 тело своих соратников, чтобы их не опознали казахстанские правоохранители.

Ранее директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова заявила, что многие пострадавшие участники беспорядков были доставлены в больницы, однако они не могли ответить на вопросы врачей, поскольку не говорили на казахском или русском языках. Получив медпомощь, они самовольно уходили из больниц.

Чтобы пресечь массовые беспорядки, 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал военным и правоохранителям стрелять на поражение без предупреждения по террористам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.