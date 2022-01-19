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Автор Игорь Рябов

МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках

Мир

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что многие вооруженные участники массовых беспорядков не говорили ни на казахском, ни на русском языках. Нападающие изъяснялись на "других азиатских языках", отметил министр, ссылаясь на своих друзей, послов и врачей.

МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках

В Казахстане во время беспорядков, охвативших страну в первые дни после нового года, действовали исламистские радикальные группы, отметил Тлеуберди. Он рассказал, что его друзья, послы и врачи звонили ему и сообщали, что вооружённые нападающие не говорили ни на казахском, ни на русском языках.

"То есть они говорили на других азиатских языках", — подчеркнул министр. Его цитирует РИА Новости.

Тлеуберди не уточнил, какие именно азиатские языки он имеет в виду. Он добавил, что многие участники беспорядков действовали, как "исламистские радикалы". В частности, они обезглавили двух полицейских и забрали из моргов 41 тело своих соратников, чтобы их не опознали казахстанские правоохранители.

Ранее директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова заявила, что многие пострадавшие участники беспорядков были доставлены в больницы, однако они не могли ответить на вопросы врачей, поскольку не говорили на казахском или русском языках. Получив медпомощь, они самовольно уходили из больниц.

Чтобы пресечь массовые беспорядки, 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал военным и правоохранителям стрелять на поражение без предупреждения по террористам.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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