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Автор Игорь Рябов

Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения

Мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения

По словам казахстанского лидера, от бандитов пострадали сотни гражданских лиц и военнослужащих. Кроме того, были повреждены административные здания и имущество мирных жителей. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Токаев подчеркнул, что власти страны прислушались к требованиям протестующих, которые были выражены в мирной форме, однако правительство не собирается вести переговоры с террористами.

"За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", — сказал Токаев в эфире телеканала "Хабар 24".

По словам главы государства, в Казахстане недостаточно бойцов спецназа и техники, однако правоохранители намерены довести спецоперацию "до конца" и уничтожить тех, кто откажется сдаваться. Токаев пообещал правоохранительным органам "разбор полётов", в ходе которого предстоит выяснить, почему спецслужбы не выявили спящие террористические ячейки в Казахстане. По данным властей, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. При этом "забугорные деятели" подстрекали народ на протесты, добавил Токаев.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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