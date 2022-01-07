Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

По словам казахстанского лидера, от бандитов пострадали сотни гражданских лиц и военнослужащих. Кроме того, были повреждены административные здания и имущество мирных жителей. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Токаев подчеркнул, что власти страны прислушались к требованиям протестующих, которые были выражены в мирной форме, однако правительство не собирается вести переговоры с террористами.

"За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", — сказал Токаев в эфире телеканала "Хабар 24".

По словам главы государства, в Казахстане недостаточно бойцов спецназа и техники, однако правоохранители намерены довести спецоперацию "до конца" и уничтожить тех, кто откажется сдаваться. Токаев пообещал правоохранительным органам "разбор полётов", в ходе которого предстоит выяснить, почему спецслужбы не выявили спящие террористические ячейки в Казахстане. По данным властей, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. При этом "забугорные деятели" подстрекали народ на протесты, добавил Токаев.

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