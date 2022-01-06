В Казахстане увеличилось количество погибших силовиков до 18

В Казахстане во время массовых беспорядков, охвативших всю страну, погибло 18 сотрудников правоохранительных органов, сообщают средства массовой информации со ссылкой на местное МВД.

"Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии", — пишет портал Tengrinews.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил, что власти будут действовать жёстко в отношении протестующих, поскольку беспорядки привели к гибели правоохранителей. Он призвал страны ОДКБ прислать миротворческие силы в республику для преодоления "террористической угрозы". По его словам, в страну вторглись бандформирования, подготовленные за границей.

В Казахстан уже прибыли первые российские подразделения в составе миротворческих сил ОДКБ. Москва направила в соседнюю страну военнослужащих 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ, сообщило Минобороны РФ.

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