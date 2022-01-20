Президент США Джо Байден делает громкие заявления по поводу жёстких антироссийских санкций, чтобы поднять свой политический рейтинг. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
В интервью РИА Новости политик отметил, что в самих Штатах сейчас довольно много внутренних проблем, поэтому Байден стремится "остановить падение личного рейтинга" с помощью "далёких от сути дела" высказываний.
"Печально, что так правят ядерной сверхдержавой", — подчеркнул Климов.
Ранее Байден сообщил, что США подготовили такие санкции на случай "российской агрессии в отношении Украины", какие Владимир Путин ещё никогда в жизни не видел. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине президентства Байдена, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома. По словам американского лидера, угроза новых ограничительных мер должна повлиять на дальнейшие планы РФ.
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