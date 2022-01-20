Климов о словах Байдена в адрес РФ: "Печально, что так правят сверхдержавой"

Президент США Джо Байден делает громкие заявления по поводу жёстких антироссийских санкций, чтобы поднять свой политический рейтинг. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В интервью РИА Новости политик отметил, что в самих Штатах сейчас довольно много внутренних проблем, поэтому Байден стремится "остановить падение личного рейтинга" с помощью "далёких от сути дела" высказываний.

"Печально, что так правят ядерной сверхдержавой", — подчеркнул Климов.

Ранее Байден сообщил, что США подготовили такие санкции на случай "российской агрессии в отношении Украины", какие Владимир Путин ещё никогда в жизни не видел. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине президентства Байдена, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома. По словам американского лидера, угроза новых ограничительных мер должна повлиять на дальнейшие планы РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.