EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Климов о словах Байдена в адрес РФ: "Печально, что так правят сверхдержавой"

Мир

Президент США Джо Байден делает громкие заявления по поводу жёстких антироссийских санкций, чтобы поднять свой политический рейтинг. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Климов о словах Байдена в адрес РФ: "Печально, что так правят сверхдержавой"

В интервью РИА Новости политик отметил, что в самих Штатах сейчас довольно много внутренних проблем, поэтому Байден стремится "остановить падение личного рейтинга" с помощью "далёких от сути дела" высказываний.

"Печально, что так правят ядерной сверхдержавой", — подчеркнул Климов.

Ранее Байден сообщил, что США подготовили такие санкции на случай "российской агрессии в отношении Украины", какие Владимир Путин ещё никогда в жизни не видел. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине президентства Байдена, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома. По словам американского лидера, угроза новых ограничительных мер должна повлиять на дальнейшие планы РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Полыхнет неожиданно»: Васильев о скрытой войне США против России
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша андрей климов совет федерации
Новости
Климов о словах Байдена в адрес РФ: "Печально, что так правят сверхдержавой"
Садальский показал любимый парфюм Путина
Минсельхоз предложил маркировать домашних животных россиян
Ермак: Украина готовится к любому развитию событий, с нами США и Европа
Российский посол: войска РФ вблизи Украины — реакция на поставки оружия Киеву
Эксперты: Часы Судного дня переведут в положение "минута до конца света"
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Покаяние" Шнура стало главным трендом русскоязычного ютюба
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Пушков удивился "потрясающей глупости" американских аналитиков
Последние материалы
Война с Украиной и санкции Байдена: все сценарии и последствия
Садальский показал любимый парфюм Путина
Минсельхоз предложил маркировать домашних животных россиян
Ермак: Украина готовится к любому развитию событий, с нами США и Европа
Российский посол: войска РФ вблизи Украины — реакция на поставки оружия Киеву
Эксперты: Часы Судного дня переведут в положение "минута до конца света"
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Покаяние" Шнура стало главным трендом русскоязычного ютюба
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Пушков удивился "потрясающей глупости" американских аналитиков
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников