Война с Украиной и санкции Байдена: все сценарии и последствия

По общему мнению российских и западных экспертов, в целом, переговоры России и НАТО по поводу проекта Договора о гарантиях безопасности зашли в логический тупик.

Принципиальным моментом, по поводу которого кардинально расходятся "высокие стороны", стала Украина и нерасширение НАТО на восток.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказались в том духе, что только НАТО решает, кого включать, а кого не включать в свой состав, подчеркнув:

"Союзники по НАТО не могут идти на компромисс по абсолютно центральному принципу европейской безопасности и, на самом деле, международной безопасности. Тот факт, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, сама решать, хочет она или нет принадлежать к альянсу, такому как НАТО, — это на самом деле центральный принцип".

При этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, говоря о позиции России по вопросу расширения НАТО, отметил:

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, — это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдёт никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию"

Применительно к США, да и НАТО, стоит понимать, что в реальности, скорее всего, альянсу в своём составе такое государство, как Украина, не нужно. Это сулит слишком много проблем в самом недалёком будущем.

Достаточно просто послушать нынешние требования Киева к альянсу и отдельным европейским государствам, чтобы понять, что адекватного союзничества с нынешними политическими элитами Незалежной не получится.

Взять хотя бы посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который то предлагал разрешить своей стране стать "ядерной державой", то требовал у Германии оружия, говоря, что ФРГ "несёт такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем".

Но здесь важен сам принцип. В НАТО полагают, что никто и никогда не может ставить альянсу никаких условий. Но и для нас вопрос и Украины, и других бывших советских республик и их, как минимум, нейтрального статуса является принципиальным.

Что хотят от России США? В соцсетях тысячи лайков набирает короткий и ёмкий, хотя и пошловатый комментарий: "Чтобы не было войны — русские, снимай штаны!" Однако такого не будет.

Стоит напомнить, что Сергей Рябков, анонсируя переговоры с США и НАТО, заявил, что если тезисы Договора о гарантиях безопасности будут проигнорированы Западом, то наша страна оставляет за собой "право на военный и военно-технический ответ".

И вот что это за ответ, поскольку ключевые требования российской стороны альянсом были отвергнуты, — можно только предполагать.

Предположений этих, кстати, масса как в отечественной, так и в иностранной экспертной и медиасреде.

На Западе, как в Европе, так и в США, доминирует гипотеза о том, что Россия на Украину вторгнется, а Путин на этом не остановится, поскольку "возрождает СССР".

Что касается реакции российских официальных лиц, то, например, когда в одном из интервью Сергея Рябкова спросили о том, не будет ли этот ответ сопряжён с перемещением наших (в том числе ядерных) вооружений в сторону Кубы, дипломат ответил следующим образом: "Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать".

Кстати, о передвижении ближе к США российских вооружений написало и издание New York Times. Якобы на это, не говоря прямо, "намекали" российские дипломаты во время переговоров с представителями Североатлантического альянса. Также на днях появилась новость о том, что три больших десантных корабля ВМФ России могли направиться в сторону Кубы. Корабли, по данным анонимных источников, были "загружены полностью".

Ещё раньше стало известно, что военные корабли России с неким оружием совершили скрытное развёртывание в Тихом океане. И прошло оно действительно скрытно, то есть успешно.

Ну и со "стотысячной группировкой войск на границе с Украиной", о которой последние пару месяцев рассказывают западные СМИ и политики, тоже не всё однозначно. Потому что для стран Запада она точно есть и "вот-вот вторгнется". А спецпредставитель госдепартамента США Нед Прайс даже требовал отвести её от украинских границ.

Но, с другой стороны, на самой Украине эту группировку в упор не видят. В частности, глава СНБО Украины Алексей Данилов на вопрос о том, что он думает по поводу российских войск на границах страны, ответил:

"Произошло некоторое увеличение численности войск, но недостаточно критичное, чтобы мы могли сказать: вот оно, "вторжение" произойдёт сейчас".

К тому же и российская сторона неоднократно опровергала эти теории во вполне однозначном ключе. Но всё же вопрос остаётся: чем может ответить и ответит Россия?

В Сети имеет место мнение, что экспансия России на украинские территории, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона, принесёт больше пользы, чем вреда.

В конце концов, из всех "страшных санкций небывалого масштаба" Вашингтон смог чётко проартикулировать только возможное отключение России от платёжной системы SWIFT (Ирану это не мешает) в случае вторжения и заявления Джозефа Байдена о "катастрофе", "близости ядерной войны", "блокировке доллара для банков РФ".

В ходе пресс-конференции по итогам года в должности Байден сделал ряд заявлений.

Пообещал России "катастрофические последствия" в случае эскалации на Украине.

Россия не сможет проводить операции с долларом — Путин "никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести", но экономике США будет нанесён мощнейший удар.

Путин проверяет Запад, НАТО, но войны (и ядерной — тоже, она ближе некуда) не хочет. Байден убеждён, что Путин ещё не решил, как поступить в ситуации с Украиной.

В НАТО нет единого мнения о действиях по теме Украины, но Байден опасается втягивания альянса в потенциальный конфликт.

Украину в НАТО пока не ждут, сокращать военное присутствие в Европе США не будут — при этом Швеция и Финляндия в НАТО не хотят.

Три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов, но Байден не исключил, что США подумают над требованием не размещать стратегическое вооружение на Украине, и новой встречи с Путиным.

При этом эксперты в соцмедиа отмечают важный момент: "адские санкции" США собирается применять, лишь когда регулярные войска РФ "нарушат границы Украины", про "вежливых зелёных человечков" такого утверждения нет.

"Байден сказал, что Россия "будет привлечена к ответственности, если она вторгнется", но добавил, что "это зависит от того, что она сделает". Джен Псаки сразу же пояснила слова Деда: "Любое пересечение границы Украины регулярными войсками РФ будет считаться вторжением (invasion) и вызовет катастрофу для РФ. А, например, кибератаки или парамилитари-группы ("вежливые зелёные человечки") подпадают под minor incursion и, "мы будем спорить — что делать, а что не делать", — пишут эксперты.

Кроме того, Байден заявил: США за Украину точно не будут воевать и жертвовать своими гражданами, — пишет агентство Associated Press.

"Соединённые Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами. Это может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжёлым человеческим жертвам в то время, когда администрация Байдена "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

С другой стороны, понятно, что недавние переговоры по линии Россия — НАТО окончательно обнаружили, что нынешний мир в своём политическом противостоянии практически достиг предела.

Варианты для каких-то тактических манёвров ещё есть, но их всё меньше. И всё больше вероятность "военных ответов" и ответов на эти ответы. То есть полномасштабной войны всех со всеми. Где не будет победителей. Да и от проигравших мало что останется.

И потому, пожалуй, единственным адекватным вариантом может стать только условная "новая Ялта-1945" с качественно иным разделом сфер влияния сверхдержавами, в клуб которых уже давно вошла Россия. А сферы влияния эти должны быть поделены на основе взаимных обязательств и письменных договорённостей, чтобы не получилось, как с расширением НАТО на восток (которое обещали не проводить, но теперь страны альянса вплотную граничат с Россией).

Россия уже давно прикладывает огромные усилия к тому, чтобы осуществить данный переговорный процесс. Договор о гарантиях безопасности — это ещё одна такая попытка.

Но ни Вашингтон, ни НАТО в целом, кажется, не хотят понимать язык дипломатии. И в этом случае, к сожалению, всё может перейти на язык военных манёвров и размещения ядерных арсеналов в самых неожиданных и неприятных точках на карте.

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