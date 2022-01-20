"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал сенаторов из США, которые недавно приезжали в Киев с рабочим визитом, немедленно принять пакет санкций в отношении России, передаёт портал Axios со ссылкой на источники.

По словам главы Украины, нужно действовать, а не ждать возможного "нападения РФ на страну".

Зеленский считает, что все заявления США о "потенциальных санкциях" никак не влияют на планы РФ и даже в какой-то степени "поощряют действия Владимира Путина".

"Президент Украины очень чётко дал понять: санкции против "Северного потока-2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции бесполезны", — сказал источник, близкий к Зеленскому.

Также в материале сказано, что разговор американских сенаторов с украинским лидером прошёл "позитивно". Однако стороны так и не смогли установить конкретную дату введения санкций в отношении России.

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