Псаки: любое пересечение военными из РФ границы с Украиной — "новое вторжение"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США будут расценивать любое пересечение войсками РФ границы с Украиной в качестве "нового вторжения".

Она подчеркнула: американский лидер Джо Байден уже много раз говорил президенту России Владимиру Путину, что действия российских военных обязательно повлекут жёсткий ответ со стороны Штатов и их партнёров.

"Россия имеет обширный арсенал агрессивных действий, не только военных. Она может применить кибератаки, военизированные тактики", — приводится высказывание Псаки на сайте Белого дома.

По её словам, сегодня Байден окончательно подтвердил, что все акты российской агрессии в отношении Украины приведут к "решительным и сплочённым" ответным шагам.

В западных и украинских СМИ регулярно появляются данные о том, что РФ якобы собирается совершить вооружённое нападение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно опровергал эти сведения.

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