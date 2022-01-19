Песков о проблемах с запуском "Северного потока-2": "Нам ежедневно угрожают"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал проблемы, связанные с запуском российского газопровода "Северный поток-2".

По его словам, остановить СП-2 нельзя, ведь он ещё не функционирует.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: если газопровод не будет введён в эксплуатацию, у потребителей голубого топлива в Европе начнутся серьёзные проблемы.

"России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект "Северный поток-2" невозможно остановить, потому что его ещё не включили", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Россию могут ждать "серьёзные политические, экономические и финансовые последствия" в случае вооружённого нападения на украинские земли. По его словам, в этом случае в отношении "Северного потока-2" будут введены санкции, передаёт издание Zeit Online. Он призвал властей РФ к конструктивному урегулированию конфликтной ситуации вокруг Украины.

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