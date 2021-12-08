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Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Мир

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Формальное голосование за Шольца

Бывший мэр Гамбурга и бывший федеральный министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) в среду станет новым федеральным канцлером.

Утром 63-летний политик будет избран и приведен к присяге, чтобы сменить Ангелу Меркель.

Шольц должен получить не менее 369 голосов от трёх партий правительственной коалиции (СДПГ, "Зелёные" и "Свободные демократы) вместе имеют 416 мест. Вчера "зелёные" согласились проголосовать за Шольца, поэтому его избрание чисто формальный процесс.

"Северный поток-2" будет гнать газ

За день до своего официального избрания канцлером Шольц выступил на пресс-конференции в Берлине, в ходе которой он пообещал продвигать интересы Европы и призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Шольц сказал, что он чувствует себя связанным обязательствами уходящего канцлера Ангелы Меркель в отношении готового трубопровода " Северный поток-2", включая её настойчивые утверждения о том, что Германия может наложить санкции на Россию, если она будет использовать газ "в качестве геополитического оружия" против Украины.

"Мы много работали, чтобы было ясно, что Украина остается транзитной страной для газа … и мы продолжим это делать", — сказал Шольц. "И поэтому все договоренности, которых мы достигли в этом отношении, продолжают применяться", цитирует Pilitico. 

Шольц озабочен нерушимостью границ и верит в "нормандский формат"

Шольц потребовал обеспечить "целостность и неуязвимость границ" в связи с конфликтом на Украине.

"Совершенно очевидно, что мы однозначно настаиваем на том, что важно для всех нас: на нерушимости границ", — сказал Шольц. 

Канцлер призвал Россию разрешить кризис дипломатическими средствами.

"Будущее федеральное правительство продолжит полагаться на посреднические усилия в так называемом нормандском формате с Германией, Францией, Россией и Украиной. Оно хотело работать над тем, чтобы "нормандский формат" вернул свое влияние, потому что только общаясь друг с другом, можно добиться улучшения ситуации", — сказал Шольц, которого цитирует n-tv.de.

Шольц был важной фигурой в СДПГ на протяжении десятилетий. Он занимал пост  председателя СДПГ в Гамбурге, но отказался от должности и переехал в Берлин в качестве федерального министра финансов и вице-канцлера в "широкой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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