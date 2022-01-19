Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине

Развёрнутая в западных СМИ истерия вокруг "скорого вторжения России на Украину" преследовала, как думали в Киеве "благую цель": под шумок урвать побольше преференций и дотаций.

Но на деле всё выходит наоборот: из страны массово "потянулись" те, на кого были большие финансовые надежды — иностранцы. Об этом сообщает ТГ-канал Страна. UA со ссылкой на Ирину Луханину, руководителя риелтерского агентства Best&Seller.

По её словам, все последние годы недвижимость — как жилая, так и коммерческая — на Украине активно раскупалась и бралась в аренду гражданами других стран.

"Сейчас часть тех иностранцев, которые вкладывали деньги "в первичку", пытаются продать недострой путем переуступки прав собственности. Другая часть, кто покупал недвижимость, чтобы сдавать в аренду, начали от неё избавляться — продавать. Даже недостроенную — то есть, ощутимо теряя в деньгах", — рассказала изданию риелтор.

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