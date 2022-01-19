EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине

Мир

Развёрнутая в западных СМИ истерия вокруг "скорого вторжения России на Украину" преследовала, как думали в Киеве "благую цель": под шумок урвать побольше преференций и дотаций.

Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине

Но на деле всё выходит наоборот: из страны массово "потянулись" те, на кого были большие финансовые надежды — иностранцы. Об этом сообщает ТГ-канал Страна. UA со ссылкой на Ирину Луханину, руководителя риелтерского агентства Best&Seller.

По её словам, все последние годы недвижимость — как жилая, так и коммерческая — на Украине активно раскупалась и бралась в аренду гражданами других стран.

"Сейчас часть тех иностранцев, которые вкладывали деньги "в первичку", пытаются продать недострой путем переуступки прав собственности. Другая часть, кто покупал недвижимость, чтобы сдавать в аренду, начали от неё избавляться — продавать. Даже недостроенную — то есть, ощутимо теряя в деньгах", — рассказала изданию риелтор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: Украина может спастись, только если станет федерацией
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина недвижимость
Новости
Украина объяснила возможную причину российского вторжения
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Громкое возвращение Волочковой: экс-прима снова закатила скандал
Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?
Салливан рассказал о снижении кибератак в США на фоне контакта с Россией
В Госдепе США стали опасаться, что Россия разместит ядерные силы в Белорусии
Глава МИД Британии призывает снизить зависимость от российского газа
Политолог Баширов: отключение России от SWIFT - смерть для Запада
Зеленский обсудил с главой МИД Канады ситуацию на Украине
Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"
Последние материалы
Громкое возвращение Волочковой: экс-прима снова закатила скандал
Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?
Салливан рассказал о снижении кибератак в США на фоне контакта с Россией
В Госдепе США стали опасаться, что Россия разместит ядерные силы в Белорусии
Глава МИД Британии призывает снизить зависимость от российского газа
Политолог Баширов: отключение России от SWIFT - смерть для Запада
Зеленский обсудил с главой МИД Канады ситуацию на Украине
Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"
Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья
Канделаки об атаке COVID-19 на её подчинённых: "Государство как-нибудь спасёт"
Популярное
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном", рассказал, чем новый штамм отличается от других разновидностей коронавируса.

Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Ирина Шлионская Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация? Ирина Шлионская Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украина и НАТО всё: ответ РФ будет "быстрым, асимметричным и жёстким"
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Мир. Новости мира
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников