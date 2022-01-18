CNN: глава ЦРУ встретился с Зеленским на фоне "угрозы вторжения РФ"

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским "опасения в связи с готовящимся вторжением России" на территорию государства, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

По информации телеканала, ЦРУ придерживается давней политики не объявлять публично о поездках руководителя ведомства. Подробности встречи не разглашаются.

Источники CNN рассказали, что власти США планируют и дальше поддерживать Украину, которая "находится на границе свободного мира, где ведутся боевые действия".

Украина нацелена на усиление поддержки с американской стороны, уточняется в публикации.

"Если Путин думает, что он собирается войти в Центральную или Западную Украину без серьёзной борьбы, то он в корне неверно истолковал украинский народ и его готовность", — отметил младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мёрфи.

В западных СМИ регулярно появляются материалы о том, что РФ готовит вооружённое вторжение на Украину. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эти сведения.

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