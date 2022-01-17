Харьковчанин предложил отдать свой участок земли под военную базу НАТО

Пока дипломаты России и стран Запада пытаются договориться о взаимных гарантиях мировой безопасности, житель Харьковской области Украины всё за всех решил:

он обратился с официальным письмом к генсеку Североатлантического альянса, предложив отдать "в пожизненное пользование" под военную базу свой земельный участок площадью в восемь гектаров.

Причём совершенно безвозмездно. То есть даром.

Скрин заявления О. Марченко

Неизвестно, получил ли Йенс Столтенберг письмо харьковчанина и каким будет его ответ, но власти Украины, которые уже было совсем отчаялись "привести Незалежную в НАТО", его патриотический порыв, наверное, оценят по-достоинству.