Пока дипломаты России и стран Запада пытаются договориться о взаимных гарантиях мировой безопасности, житель Харьковской области Украины всё за всех решил:
он обратился с официальным письмом к генсеку Североатлантического альянса, предложив отдать "в пожизненное пользование" под военную базу свой земельный участок площадью в восемь гектаров.
Причём совершенно безвозмездно. То есть даром.
Неизвестно, получил ли Йенс Столтенберг письмо харьковчанина и каким будет его ответ, но власти Украины, которые уже было совсем отчаялись "привести Незалежную в НАТО", его патриотический порыв, наверное, оценят по-достоинству.
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Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.