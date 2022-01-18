Зеленский обсудил с главой МИД Канады ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли находится с рабочим визитом на Украине. Сегодня она встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об итогах переговоров он написал в своём Twitter.

Известно, что на встрече они говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Также в сообщении говорится о том, что Зеленский выслушал мнение Жоли о том, как можно стабилизировать текущую ситуацию.

По словам президента Украины, Канада ещё раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал вступление Украины в НАТО "нереальным путём". По его мнению, маловероятно, что страну возьмут в НАТО. Кроме того, эксперт призывает Киев не вступать в альянсы, а провозгласить внеблоковый статус Украины.

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