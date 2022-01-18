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Автор Елена Федорова

В Госдуме ответили на заявление о том, что Украина может воровать газ из России

Мир

Первый заместитель председателя комитета по энергетике в Госдуме Валерий Селезнёв прокомментировал Pravda.Ru заявление украинского экс-министра энергетики Ольги Буславец о том, что Украина может пойти на воровство российского газа в случае острого дефицита топлива.

В Госдуме ответили на заявление о том, что Украина может воровать газ из России

"Естественно, такой вариант должен просматриваться. Между вариантом в условиях дефицита денежных средств для оплаты газа и обеспечением газа населения, власти Украины могут пойти на любые решительные шаги. Но это, кстати, не впервой, потому что уже были несанкционированные отборы газа в различные сложные периоды с точки зрения прохождения отопительного сезона", — высказался депутат.

Селезнёв заметил, что вопрос нехватки денег у Украины за поставленный газ могла бы взять на себя Европа. Это стало бы хорошей проверкой на прочность и надёжность европейских партнёров, добавил он.

"Европейские партнёры могут озаботиться благополучием Украины и субсидировать или давать реверсные поставки по какой-то цене, которая устроила бы Украину. Но, по всей видимости, если они декларируют, что у них нет денег, то это цена должна стремиться к нулю. Было бы интересно посмотреть, какие силы предприняли бы в Европе", — резюмировал эксперт.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец предположила, что "Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива.

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Украина отказывается от российского газа
Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ россия госдума украина
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