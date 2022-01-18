На Украине предупредили об угрозе распада страны в случае вступления в НАТО

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал вступление Украины в НАТО "нереальным путём".

"Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям", — сказал Бортник в эфире телеканала "Наш".

Несколько дней назад Бортник заявил, что Украина потеряет территории в случае вступление в Североатлантический альянс. Если Украина хочет сохранить свою территорию в нынешнем виде, то ей нужно соблюдать нейтралитет, отметил политолог. Эксперт призвал Киев не вступать в альянсы, а провозгласить внеблоковый статус страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет оказывать поддержку Украине в случае эскалации, однако полномасштабную помощь получают лишь те страны, которые находятся в составе НАТО.

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