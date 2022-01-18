В Алма-Ате готовы отменить режим ЧП

В Алма-Ате готовы отменить режим чрезвычайного положения и комендантский час, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что они перестанут действовать в полночь 19 января по местному времени. При этом в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Напомним, что режим ЧП и комендантский час были введены по всему Казахстану с 5 января в связи с массовыми беспорядками в стране.

Ранее, 5 января, в Алма-Ате начались столкновения участников массовых беспорядков и полиции, несколько правоохранителей были захвачены и избиты. Волна массовых беспорядков прокатилась по стране на фоне двукратного повышения цен на автомобильный газ. Известно, что из-за произошедшего на улицах городов Казахстана были задержаны около десяти тысяч человек. Рейды полицейские проводили совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений.

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