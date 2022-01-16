В полиции Алма-Аты рассказали, что во время беспорядков воровали тела из моргов

Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что во время массовых беспорядков в стране преступники смогли совершить семь нападений на морги в городе, сообщает РИА Новости.

При этом он уточнил, что им удалось похитить более 40 тел. По его словам, они не оставляли убитых, а раненых забирали с собой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовые беспорядки в Казахстане оказались внезапными для стран ОДКБ. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина указал на эффективную борьбу союза с возникшей опасностью.

Известно, что почти десять тысяч участников массовых беспорядков задержали в Казахстане.Рейды полицейские проводили совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений. В ходе них у протестующих в Таразе изъяли пистолет Макарова, сменные магазины к нему и бронежилет.

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