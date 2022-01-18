Экс-президент Казахстана Назарбаев выступил с обращением к нации

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам, сообщает издание Zakon.kz.

Назарбаев напомнил о недавних массовых беспорядках, которые прокатились по всему Казахстану. Их целью было "разрушение целостности страны и устоев государства", отметил елбасы. Он назвал независимость хрупким сосудом, с которым нужно бережно обращаться.

"Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком", — сказал Назарбаев.

Следствие выясняет, кто организовал массовые беспорядки, в ходе которых погибли люди. Экс-президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Назарбаев сообщил, что вышел на пенсию после того, как президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Елбасы признался, что не уезжал из Казахстана во время протестов.

Он опроверг слухи о конфликте или противостоянии в элите и анонсировал избрание Касыма-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan.

По словам экс-президента, он 30 лет работал во имя Родины. За это время удалось укрепить границы страны, провести реформы, построить независимый, узнаваемый и авторитетный в мире Казахстан и вывести его в лидеры по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Назарбаев призвал беречь такие непреходящие ценности, как стабильность и спокойствие. Он пообещал, что страна преодолеет кризис и станет сильнее.

В конце выступления елбасы заявил, что инициировал новую программу реформ, которая направлена на повышение благосостояния казахстанцев.

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