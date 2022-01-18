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Автор Юлия Миленина

Экономист Скаршевский объяснил, почему Зеленский "бегает" за Порошенко

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет отправить в тюрьму экс-президента страны Петра Порошенко, чтобы поднять свой рейтинг среди населения. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский.

Экономист Скаршевский объяснил, почему Зеленский "бегает" за Порошенко

По его словам, если бы Порошенко действительно совершил что-то серьёзное, его бы не выпустили за границу. Кроме того, эксперт напомнил, что всё окружение экс-главы государства находится на свободе, с этих людей сняты все обвинения, передаёт телеканал "Наш".

"Когда началась волна якобы преследования Порошенко, у меня сразу возникла ассоциация с анекдотом, где петух бежит за курицей и думает, как не догоню, то хоть согреюсь. Так вот вся эта история с точки зрения "согреться". Зеленский бегает за Порошенко, чтобы рейтинги так низко не падали", — отметил Скаршевский.

В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне. Он прошёл паспортный контроль, встретился со своими сторонниками, а затем отправился в суд. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. В среду, 19 января, ему должны объявить меру пресечения.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко виктор скаршевский владимир зеленский
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