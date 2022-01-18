Экономист Скаршевский объяснил, почему Зеленский "бегает" за Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет отправить в тюрьму экс-президента страны Петра Порошенко, чтобы поднять свой рейтинг среди населения. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, если бы Порошенко действительно совершил что-то серьёзное, его бы не выпустили за границу. Кроме того, эксперт напомнил, что всё окружение экс-главы государства находится на свободе, с этих людей сняты все обвинения, передаёт телеканал "Наш".

"Когда началась волна якобы преследования Порошенко, у меня сразу возникла ассоциация с анекдотом, где петух бежит за курицей и думает, как не догоню, то хоть согреюсь. Так вот вся эта история с точки зрения "согреться". Зеленский бегает за Порошенко, чтобы рейтинги так низко не падали", — отметил Скаршевский.

В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне. Он прошёл паспортный контроль, встретился со своими сторонниками, а затем отправился в суд. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. В среду, 19 января, ему должны объявить меру пресечения.

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