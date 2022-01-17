Порошенко: моя партия не хочет нового Майдана

По словам бывшего украинского лидера Петра Порошенко, его политическая партия "Европейская Солидарность" не имеет своей целью дестабилизировать ситуацию на Украине и устроить новый Майдан, а действующий глава государства является лишь его политическим противником.

"Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, независимо от воли Порошенко, ситуация пойдет в разнос и этим уж точно воспользуется президент РФ Владимир Путин. Путин — мой враг. Зеленский - всего лишь оппонент", — так сказал Порошенко журналистам издания "Левый берег" в статье, вышедшей 17 января.

Порошенко заверил, что если действующее руководство страны одумается и поставит своей целью единство Украины для того, чтобы "дать отпор агрессору", все демократические силы государства, включая самого Порошенко и его партию "Европейская Солидарность" будут помогать ему в этом.

Сегодня, 17 января, Порошенко прилетел в Киев, где его пытаются задержать силовики. Он обвиняется в госизмене, и по решению властей должен по прибытию явиться в Печерский районный суд. Порошенко ранее уверял, что не боится ареста, потому что "правда и народ — на его стороне".

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