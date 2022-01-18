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Автор Ольга Лебедева

$35 млн залога или 2 месяца в тюрьме - перспективы Петра Порошенко

Мир

Украинские прокуроры попросили суд в Киеве установить залог для экс-президента Петра Порошенко в размере $35 млн или отправить его в тюрьму на два месяца.

млн залога или 2 месяца в тюрьме - перспективы Петра Порошенко

Политику грозят обвинения в государственной измене, которые, как он настаивает, являются политически мотивированными.

"Чтобы избежать тюрьмы, Порошенко, который сейчас является одним из главных лидеров оппозиции страны, должен сдать свой паспорт, внести залог и согласиться носить электронный браслет наблюдения", — потребовали прокуроры в судебном заседании в Печерском районном суде Киева в понедельник.

В понедельник суд не принял никакого решения по делу экс-президента Украины и позволил Порошенко свободно покинуть здание.

Напомним, он вернулся в страну из Польши, заявив, что хочет помочь Украине противостоять "растущей угрозе российского вторжения” и "предательству” со стороны своего преемника Владимира Зеленского.

"Власти сбиты с толку, слабы, и вместо того, чтобы бороться с президентом России Владимиром Путиным, они пытаются бороться с нами”, — сказал он своим сторонникам, прежде чем отправиться в суд для официального предъявления обвинения в госизмене.

В обвинительном заключении утверждается, что, будучи президентом, Порошенко участвовал в схеме покупки угля на 1,5 миллиарда гривен ($54 млн) из Донецка и Луганска в 2014-15 годах, после того как две области отделились от Украины и объявили о своей независимости.

  • Если Порошенко признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

56-летний экс-президент отрицает какие-либо нарушения и обвиняет Зеленского в попытке отвлечь страну от своих неудач. Он также заявил, что прокуроры действовали "позорно” и "разделяли” Украину.

К слову, возвращение Порошенко в Киев совпадает с визитом делегации Конгресса США во главе с сенатором Крисом Мерфи (штат Коннектикут), сторонником госпереворота 2014 года. Мерфи заявил журналистам, что у США есть опасения по поводу "избирательного правосудия” и "преследования политических оппонентов” в Украине.

"Мы оставим это на усмотрение судебной системы, чтобы убедиться, что президент Порошенко получит справедливое судебное разбирательство”, — сказал Мерфи.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы суд киев украина пётр порошенко
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