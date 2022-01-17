EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Порошенко уснул на суде о своём аресте

Мир

Бывший президент Украины Пётр Порошенко уснул на судебном заседании. Лидер партии "Европейская солидарность" обвиняется в госизмене.

В понедельник, 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, чтобы предстать перед судом. Он рассказал, что в аэропорту его пытались не впустить в страну, однако ему удалось пройти паспортный контроль.

Трансляция судебного заседания ведётся на YouТube-канале "Судебная власть Украины". Судя по кадрам, во время выступления адвоката Игоря Голованя подсудимый закрыл глаза, опёрся на руку и заснул на некоторое время. Никто из присутствовавших на суде лиц не обратил внимания на спящего Порошенко, однако от интернет-пользователей и журналистов РИА Новости не скрылся этот инцидент.

Порошенко уехал из Украины 17 декабря 2021 года ради дипломатических визитов, в том числе в Турцию и Польшу. На этот момент ему уже было предъявлено обвинение в госизмене из-за поставок угля из Донбасса, но его команда утверждала, что поездка бывшего президента за границу планировалась заранее. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает уголовное дело, возбуждённое в отношении Порошенко, проявлением политических репрессий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко
Новости
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Болгары обвинили США в подталкивании Европы к войне с Россией
Петербургу предрекли "вертикальный подъём" заболеваемости COVID-19
Рудковская рассказала, как ценит дружбу с Собчак
The Week: Путин раскрыл блеф США и НАТО в ситуации с Украиной
Порошенко посоветовал Зеленскому завязать с наркотиками
Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ
Шукшиной не понравился "Последний богатырь-3" из-за Киркорова
Доктор Мясников: "Хотите в больницу, где заразитесь уже "дельтой"?!"
Лавров о Минских соглашениях: никакого плана "Б" для Украины не может быть
Последние материалы
Петербургу предрекли "вертикальный подъём" заболеваемости COVID-19
Баня — мать вторая: кости распарит, всё дело поправит
Рудковская рассказала, как ценит дружбу с Собчак
The Week: Путин раскрыл блеф США и НАТО в ситуации с Украиной
Порошенко посоветовал Зеленскому завязать с наркотиками
Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ
Шукшиной не понравился "Последний богатырь-3" из-за Киркорова
Доктор Мясников: "Хотите в больницу, где заразитесь уже "дельтой"?!"
Антицеллюлитные колготки: надо ли их носить против "апельсиновой корки"?
Лавров о Минских соглашениях: никакого плана "Б" для Украины не может быть
Популярное
Мир. Новости мира
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Мир. Новости мира
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Деэскалации не будет: Запад опускает "железный занавес" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Сонливость — результат мутаций ДНК Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Мир. Новости мира
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников