Порошенко уснул на суде о своём аресте

Бывший президент Украины Пётр Порошенко уснул на судебном заседании. Лидер партии "Европейская солидарность" обвиняется в госизмене.

В понедельник, 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, чтобы предстать перед судом. Он рассказал, что в аэропорту его пытались не впустить в страну, однако ему удалось пройти паспортный контроль.

Трансляция судебного заседания ведётся на YouТube-канале "Судебная власть Украины". Судя по кадрам, во время выступления адвоката Игоря Голованя подсудимый закрыл глаза, опёрся на руку и заснул на некоторое время. Никто из присутствовавших на суде лиц не обратил внимания на спящего Порошенко, однако от интернет-пользователей и журналистов РИА Новости не скрылся этот инцидент.

Порошенко уехал из Украины 17 декабря 2021 года ради дипломатических визитов, в том числе в Турцию и Польшу. На этот момент ему уже было предъявлено обвинение в госизмене из-за поставок угля из Донбасса, но его команда утверждала, что поездка бывшего президента за границу планировалась заранее. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает уголовное дело, возбуждённое в отношении Порошенко, проявлением политических репрессий.