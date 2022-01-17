Порошенко о предстоящем суде: "Я не сяду! Я не Тимошенко"

Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко заявил, что не позволит "посадить себя за решётку". По словам политика, он твёрдо уверен в своей правоте.

Сегодня бывший украинский лидер вылетит из Варшавы в Киев, где его собираются арестовать по делу о госизмене.

"Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я не Тимошенко… Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я — не она. Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твёрдо уверен, что защищаю Украину", — заявил политик украинскому изданию "Левый берег".

Сегодня киевский суд должен избрать меру пресечения Петру Порошенко. Ранее Pravda.Ru писала о том, что экс-главу Незалежной обвиняют в государственной измене. Политик покинул Украину в декабре 2021 года, заявив, что вовсе не скрывается, а отбыл по "дипломатическим причинам". Порошенко решил вернуться в Киев на период рассмотрения дела.

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