Порошенко объявил о намерении сражаться с Зеленским и выиграть

Своими сфабрикованными делами о госизмене украинские власти действуют против национального единства, без которого, в свою очередь, не обойтись в деле противостояния российской агрессии. Такое мнение высказал бывший украинский лидер Пётр Порошенко в беседе с изданием Politico.

Политик подчеркнул, что нисколько не боится судебного преследования, которое ждёт его на родине, а поэтому он без опасения собирается вернуться на Украину 17 января. Обвинения властей против него он назвал "чушью собачьей" и "судебным мусором". Порошенко уверен, что ему удастся опровергнуть то, в чём его обвиняют, как только он окажется на Украине.

"Я лидер оппозиции. Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, воюя с президентом России Владимиром Путиным со своей командой, спас Украину в самые трудные годы нашей истории. Я человек, который создал армию. И я тот человек, который намного приблизил Украину к Европейскому Союзу", — перечислил Порошенко свои политические достижения.

Порошенко ещё раз сообщил, что его не пугают обвинения президента Зеленского и его команды, и он собирается сражаться с ними публично. Экс-глава государства отметил своё бесстрашие и решительность.

"Я буду сражаться и выиграю, потому что правда со мной. Если бы я боялся в 2014 году, я бы никогда не остановил Путина. Если бы я боялся в 2014 году, я бы не смог освободить две трети оккупированного Донбасса", — сказал Порошенко.

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