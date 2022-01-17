Порошенко направляется из Варшавы в Киев, где его будут судить за госизмену

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко сегодня, 17 января, летит из Варшавы в Киев, его его собираются арестовать по делу о госизмене.

Порошенко в беседе с журналистом РИА Новости отметил, что арест на родине его не страшит. Он добавил, что ничего не делал для того, чтобы избежать ареста и как-то изменить ход событий.

"Нет, за мной народ Украины. Нет, за мной правда", — сказал Порошенко.

Рейс бывшего президента вылетает из Варшавы в Киев в 8:40 по Москве (в 6:40 по местному времени) из аэропорта им. Федерика Шопена.

Порошенко уехал из Украины 17 декабря 2021 года ради дипломатических визитов, в том числе в Турцию и Польшу. На этот момент ему уже было предъявлено обвинение в госизмене из-за поставок угля из Донбасса, но его команда утверждала, что поездка бывшего президента за границу планировалась заранее.

Экс-глава государства сообщил, что после прибытия в Киев он направится в Печерский районный суд, в который ему предписано прибыть для слушания его дела о госизмене.

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