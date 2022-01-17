Правоохранители попытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве

Представители правоохранительных органов попытались задержать в аэропорту прибывшего в Киев Петра Порошенко.

Об этом проинформировало РИА Новости. Отмечается, что депутаты Верховной рады пытались помешать сотрудникам правопорядка.

Ранее Порошенко сообщил о том, что вернётся на Украину в первой половине января. Сразу по приезду он собирается отправиться в суд, чтобы встретиться с прокурором.

"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — заявил он в соцсетях.

Политика заподозрили в государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

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