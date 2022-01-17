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Автор Владимир Васютченко

Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ

Мир

Наращивание Киевом военного контингента у границ Белоруссии может быть обусловлено информационной истерией по поводу "российской агрессии" и подготовкой провокации в Донбассе, заявил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя Pravda.Ru озвученные белорусским президентом Александром Лукашенко данные о нахождении у южного рубежа страны до 10 тысяч украинских военнослужащих .

Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ

Эксперт пояснил, что в связи с активным нагнетанием на Украине информационной истерии по поводу якобы готовящегося российского вторжения в том числе через территорию Белоруссии Киеву приходится предпринимать какие-то шаги, чтобы продемонстрировать населению подготовку к защите страны.

Неменский предположил также, что власти Украины могут готовить провокации в зоне военного конфликта на Донбассе и хотят подстраховаться от возможной реакции РФ.

"Украинские военные политики понимают, что реакция России может быть довольно жёсткой. Соответственно, такой вариант как защита границ Белоруссии от возможной реакции России, также прорабатывается", — сказал эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ страны наблюдается наращивание украинского военного контингента. Его численность, по словам главы государства, составляет до 10 тысяч военнослужащих.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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