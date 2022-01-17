Лукашенко заявил о наращивании Украиной войск у границ Белоруссии

Украина наращивает воинский контингент у границ Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов"… Это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами",- цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Украина проводит у белорусской границы спецоперацию "Полесье". В её рамках в приграничную зону направлено до 10 тысяч военнослужащих.

Он указал также на сосредоточение у западных белорусских границ, на территории Польши и Прибалтики, свыше 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, Лукашенко отметил, что Польша обратилась к НАТО с просьбой о размещении на своей территории "многоэшелонированной системы тылового и технического обеспечения".

В связи с этим глава Белоруссии подчеркнул необходимость проведения совместных с РФ учений на юге и западе страны.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным о совместных учениях была достигнута в конце 2021 года. Точная дата их проведения, по словам Лукашенко, ещё не определена.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули", — поручил глава республики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.