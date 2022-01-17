Лукашенко: Польша и Прибалтика разместила 30 тыс. военных у белорусских границ

В Польше и Прибалтике на границе с Белоруссией разместились более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии сообщил об этом на совещании, темой которого стал замысел совместных учений российских и белорусских вооружённых сил.

"По последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

По его мнению, всё указывает на то, что идёт подготовка "к чему-то серьёзному".

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия не останется в стороне, если будет развязана война в Донбассе или на границе с Россией, и Запад это прекрасно знает. Абсолютно понятно, на чью сторону встанет Белоруссия, добавил он.

Глава республики также высказывался, что Запад медленно душит Белоруссию, он назвал это давлением, которое осуществляется в общем контексте борьбы против России и её друзей.

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