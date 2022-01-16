Погранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой нашли истощённых мигрантов

Белорусские пограничники нашли пятерых мигрантов, которые были истощены и нуждались в медицинской помощи. Литовские силовики вытолкнули беженцев на белорусскую территорию.

О случившемся сообщил Пограничный комитет Белоруссии в своём telegram-канале.

"Инцидент произошёл 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс", — информирует ведомство.

Им немедленно была оказана помощь медиков, у одного из беженцев зафиксировали переохлаждение.

По словам самих мигрантов, их поймали в лесу литовские пограничники. Беженцы не ели больше суток, и просили о помощи, однако литовцы, угрожая расправой, вытеснили их на территорию Белоруссии.

Ранее сбежавший военнослужащий из Польши Эмиль Чечко рассказал об организованных убийствах мигрантов на польско-белорусской границе. По его данным, польские силовики убили более 240 беженцев, среди которых были женщины и дети.

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