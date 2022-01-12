Польский солдат: более 240 беженцев убили на границе с Белоруссией

Сбежавший военнослужащий из Польши Эмиль Чечко рассказал об организованных убийствах мигрантов на польско-белорусской границе. По его данным, польские силовики убили более 240 беженцев, среди которых были женщины и дети.

Следственный комитет Белоруссии на своём официальном сайте разместил информацию, которую предоставил польский солдат.

"Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населённого пункта Семянувка Республики Польша…Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтёров, оказывавших помощь иностранцам. Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также уведомил, что вся полученная информация будет передана по дипломатическим каналам в международные структуры и уполномоченные органы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в сокрытии информации о мёртвых мигрантах и их безымянных могилах в лесах. По его мнению, тела многих погибших беженцев остались на польской территории.

Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе в начале ноября. С тех пор беженцы совершали неоднократные попытки незаконно попасть в Польшу. Чтобы их остановить, польские пограничники применяли слезоточивый газ и водомёты.

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