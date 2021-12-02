Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в сокрытии информации о мёртвых мигрантах и их безымянных могилах в лесах. Кроме того, туда никого не пускают, заявил он.
Белорусский лидер сообщил о большом количестве погибших беженцев, тела которых остались на польской территории. И неизвестно, кто может их похоронить, ведь власти Польши этим не занимаются, добавил он.
"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", — передаёт РИА Новости слова Лукашенко.
По его мнению, захоронением беженцев, прорвавшихся через границу, могут заниматься обычные неравнодушные граждане с польской стороны.
Ранее стало известно, что на границе Польши и Белоруссии нашли мигрантов, у которых переломаны ноги. По словам самих беженцев, их избили пограничники со стороны Польши.
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