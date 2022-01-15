Foreign Policy: в США собираются обсудить украинский энергокризис на СБ ООН

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность вынести на обсуждение ситуацию с энергетическим кризисом в Незалежной на Совете Безопасности ООН, если Россия продолжит "агрессию".

При этом согласно информации, российская сторона тоже имеет право высказаться, однако, США всё же намерены привлечь к обсуждению общественность.

"Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене", — цитирует свой источник среди американских должностных лиц издание Foreign Policy.

Издание отмечает, что обсуждение на СБ ООН данной проблемы позволит "дипломатически изолировать Россию", и "если возможно, вбить клин между ней и её самым могущественным союзником — Китаем".

Ранее Pravda. Ru писала о том, для чего США необходима "российская агрессия". Так, по мнению специалистов, информационные "вбросы" о "вторжении" России в Незалежную необходимы американским властям для смещения акцентов, в том числе и в отношении требований по безопасности в Европе.

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