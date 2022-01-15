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Автор Екатерина Широкова

Историк Шаповалов рассказал, для чего США российское "вторжение" на Украину

Политика

Политический ход, который применяют власти США и твердят о российском "вторжении" на Украину и агрессии, необходим, чтобы сместить акценты, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Историк Шаповалов рассказал, для чего США российское "вторжение" на Украину

По словам историка, то, что Россия объявила о требованиях безопасности в Европе, дало повод США действовать и манипулировать "инфошумом".

"Они, пользуясь стандартными политическими технологиями, просто меняют повестку. Повестка, обозначенная Россией, это создание системы безопасности в Европе, в рамках которой РФ будет иметь возможность защитить свои интересы и предотвратить дальнейшую агрессию со стороны НАТО", — пояснил кандидат исторических наук РЕН. ТВ.

Кроме того, Шаповалов подчеркнул, что если с информационной атакой дело "прогорит", то американские власти могут пойти на другие, более серьёзные шаги.

"Есть вероятность, что всё не ограничится информационной атакой и попыткой дискредитировать Россию. Возможно, США, не добившись успеха от информационной кампании, потребуют от Украины на создание вооружённых провокаций в отношении ДНР и ЛНР", — резюмировал Шаповалов.

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Темы сша россия украина владимир шаповалов
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