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Автор Валентина Севрюгина

Пентагон: Россия ищет предлог для вторжения на Украины

Мир

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия ищет предлог для того, чтобы вторгнуться на территорию Украины, сообщает РИА Новости.

Пентагон: Россия ищет предлог для вторжения на Украины

"Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину", — сказал Кирби

Он отметил, что также владеет информацией о том, что Москва разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. По мнению Кирби, это делается для прикрытия — нападение на оперативников или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в стране заинтересованы в проведении трехстороннего виртуального саммита с участием коллег из России и США.

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