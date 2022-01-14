Лукашенко нашёл общее между беспорядками в Белоруссии и Казахстане

Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что у беспорядков в Белоруссии и Казахстане имеются общие черты, сообщает РИА Новости.

По его мнению, за этими событиями стоят конкретные государства. Белорусский лидер намекнул на причастность Запада.

"И заметьте, в августе 2020-го эти государства — знаете, какие и чьими руками — ринулись к нам Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Казахстан и Белоруссия — это узловые пункты, именно поэтому они представляют интерес.

"Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен США, и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки", — пояснил лидер Белоруссии.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что массовые беспорядки в стране произошли в том числе из-за провальной работы некоторых государственных органов.

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