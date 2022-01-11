Массовые беспорядки в стране произошли в том числе из-за провальной работы некоторых государственных органов. Такое заявление сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент страны признал, выступая перед парламентом, что к трагедии привели не только внешние, но и внутренние проблемы.
"Трагические события во многом вызваны серьёзными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов", — сказал Токаев.
Он добавил, что внешние силы тоже причастны к организации массовых беспорядков и потребовал установить все террористические ячейки, которые действовали в первые дни 2022 года на территории республики.
Ранее Токаев назвал январские беспорядки в стране террористической атакой на Казахстан. По его словам, злоумышленники планировали осуществить государственный переворот и изменить конституционный строй. Именно поэтому 5 января глава государства обратился за помощью к партнёрам по ОДКБ. Союзники оперативно отправили миротворцев для стабилизации ситуации и охраны важных объектов.
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