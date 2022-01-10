Токаев связал массовые беспорядки в Казахстане с попыткой госпереворота

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного заседания ОДКБ рассказал о цели участников массовых беспорядков. По словам президента, террористы планировали захватить власть в стране и нарушить конституционный строй.

"Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента, это была террористическая война против Казахстана", — сказал глава государства во время мероприятия, трансляцию которого можно посмотреть на YouTube-канале ТАСС.

Как заявил президент, боевики не стали атаковать его резиденцию из-за помощи миротворцев ОДКБ. Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко за поддержку.

Вместе с этим руководитель Казахстана подчеркнул, что злоумышленники в основном действовали на территории Алма-Аты. После захвата города они могли бы установить господство над югом республики и всей страной, отметил президент.

Ранее Токаев сообщил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости республики. Власти объявили 10 января Днём траура по жертвам массовых беспорядков.

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