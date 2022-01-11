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Автор Юлия Миленина

Токаев: через два дня начнётся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Мир

Миссия ОДКБ в Казахстане выполнена, вывод миротворцев стартует через два дня. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте.

Токаев: через два дня начнётся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

По его словам, на поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности потребуется не больше 10 дней.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента из Казахстана", — сказал Токаев.

В прошлую среду, 5 января, во время массовых беспорядков глава республики обратился за поддержкой к партнёрам по ОДКБ. Для охраны стратегически значимых объектов и стабилизации обстановки союзники отправили в Казахстан миротворцев. Легитимность ввода ОДКБ на территорию государства Токаев объяснил наличием внешней угрозы целостности Казахстана.

Ранее президент страны заявлял, что массовые беспорядки, которые начались в первые дни 2022 года в Казахстане, следует воспринимать как террористическую атаку.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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