Токаев: через два дня начнётся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Миссия ОДКБ в Казахстане выполнена, вывод миротворцев стартует через два дня. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте.

По его словам, на поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности потребуется не больше 10 дней.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента из Казахстана", — сказал Токаев.

В прошлую среду, 5 января, во время массовых беспорядков глава республики обратился за поддержкой к партнёрам по ОДКБ. Для охраны стратегически значимых объектов и стабилизации обстановки союзники отправили в Казахстан миротворцев. Легитимность ввода ОДКБ на территорию государства Токаев объяснил наличием внешней угрозы целостности Казахстана.

Ранее президент страны заявлял, что массовые беспорядки, которые начались в первые дни 2022 года в Казахстане, следует воспринимать как террористическую атаку.

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