В результате беспорядков в Алма-Ате был убит судья

В ходе беспорядков в Алма-Ате в числе погибших оказался судья, работавший в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Мурат Абраев. Информация об этом появилась в Telegram канале агентства KazTag, которое цитирует городскую пресс-службу.

"В Алма-Ате во время беспорядков погиб судья СМСАП Алматы Мурат Абраев", — говорится в заявлении пресс-службы.

До этого Бакытжан Сагинтаев, исполняющий обязанности главы администрации Алма-Аты, рассказывал, что он вместе с другими сотрудниками администрации оказался в центре перестрелки, которая велась террористами. По словам Сагинтаева, в результате обстрела ранения получили его водитель, а также несколько его коллег. Также известно, что был убит водитель телеканала "Алматы".

В результате беспорядков, начавшихся в крупных городах Казахстана в первых числах января, происходило большое количество стычек бунтовщиков с силовиками, с обеих сторон есть раненые и убитые. Из Казахстана было эвакуировано несколько сотен россиян при помощи военно-транспортной авиации. Террористами было захвачено несколько административных зданий, а также аэропорт. Контртеррористическую операцию в Алма-Ате, начавшуюся 6 января, помогают проводить коллективные миротворческие силы ОДКБ.

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