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Автор Олеся Киреева

В Казахстане готовятся к новым терактам

Мир

В Казахстане все службы готовятся к новым терактам. Об этом рассказал государственный секретарь республики Ерлан Карин. Как пишет URA.RU, по словам чиновника, жителям страны нужно сохранять бдительность.

В Казахстане готовятся к новым терактам

"Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьёзный риск [террористических атак] сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность", — рассказал Карин в эфире телеканала "Хабар 24".

Чиновник отметил, что для дестабилизации положения привлекались террористические группы и криминалитет. Ранее в МИДе Казахстана также говорили об участии радикальных исламистов в протестах.

Ранее Pravda. Ru писала, что обстановку в Казахстане удалось стабилизировать, ситуация находится под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Беспорядки в республике начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. В республику направились миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана.

 

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https://youtu.be/-e858lu0wjg
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Темы теракт казахстан
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