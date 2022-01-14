Министр иностранных дел Финляндии заявил, что страна не будет вступать в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в данный момент страна не планируют вступать в НАТО. Об этом глава ведомства сказал на конференции после встречи министров иностранных дел Европейского союза, сообщает Reuters.

"Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов в ближайшее время", — сказал министр иностранных дел страны.

Кроме этого, Пекка Хаависто добавил, что политика безопасности Финляндии остаётся неизменной.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что власти Финляндии не исключают возможности вступления страны в НАТО. По словам Марин, каждая страна вправе принимать "собственные решения в области безопасности". Премьер-министр также сообщила, что правительство Финляндии намерено активизировать сотрудничество с Европейским союзом в оборонной сфере.

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